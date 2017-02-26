'Diasporadaki Filistinlilerin Halk Konferansı' Sona Erdi
Cumartesi günü İstanbul’da başlayan ve iki gün süren ‘Diasporadaki Filistinlilerin Halk Konferansı’ sona erdi. Yaklaşık 50 ülkeden 5 binden fazla Filistinlinin katıldığı konferans, kapanış oturumuyla sonlandırıldı. Konferansın Hazırlık Komitesi Başkanı Hişam Ebu Mahfuz tarafından başlatılan kapanış oturumuna, ev sahibi Türkiye’ye teşekkür ederek başladı. Ardından sonuç bildirgesi açıklandı.
Bildirgeyi konferansın başkanı Enis Kasimi okudu. O sırada yanında Kurucu Heyeti Üyeleri Selman Ebu Sitte, Munir Şefik, Macid Ez Zir, Naila Vairi ve Muhammed Ensari de vardı.
Bildirgenin girişinde, konferansın ülkelerinin dışında yaşayan Filistinlileri aktifleştirmeye yönelik olduğuna işaret edildi. Filistinlilerin yarısına tekabül eden bu kesimin ülkelerine geri dönüş haklarının altı çizildi.
Filistin halkının ülkelerini kurtarma hakkına ve topraklarıın tamamı üzerinde, başkenti Kudüs olan devletlerini kurma hakkına sahip oldukları belirtildi.
Bildirgede 1993’te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması da eleştirildi. Bu anlaşma, daha sonra verilen tavizler ve yaşanan yolsuzluklar nedeniyle Filistin halkının çıkarlarının büyük zarar gördüğüne işaret edildi ve FKÖ’nün bu anlaşmadan çıkması için çaba sarf edileceği belirtildi.
Filistin halkının meşru temsilcisi olarak ifade edilen FKÖ’nün de yeniden yapılandırılması gerektiğine işaret edildi ve Filistin diasporasının da siyasi karar alma mekanizmalarında temsil edilmesi gerektiğinin altına çizildi. Bunun için adil ve şeffaf seçimler düzenlenmesi ve yeni bir Ulusal Meclis’in seçilmesi önerildi.
Filistin halkının İsrail işgaline karşı her türlü direnişi gösterme hakkına sahip olduğu ifade edildi. Filistinli gruplar birleşmeye davet edildi.
Sonuç Bildirgesi, Filistinlilerin ulusal kimliklerini korumak ve ulusal kimliklerinin erimesini engellemek için her türlü yola başvurulması gerektiğine işaret etti.
Sonuç Bildirgesinden sonra konferansın yapılanması da açıklandı. Dönem Başkanı olarak Dr. Enis Fevzi Kasım atandı. Genel Kurul Başkanı Selman Ebu Sitte olarak belirlendi. Macid Zir ve Dr. Naila Vairi Genel Kurul Başkan Yardımcılığına atandı. Özel Kalem görevi için ise Muhammed Ensari seçildi.
Konferanstan çıkan kararları hayata geçirmek için Genel Sekreterlik kurulması da kararlaştırıldı. Genel Sekreter olarak Munir Şefik atandı. Onun yardımcılığına ise Hişam Ebu Mahfuz seçildi.
Kaynak: Al Jazeera
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