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Deyrizor’da Hava Saldırıları: 2'si Çocuk 19 Ölü

Deyrizor’da Hava Saldırıları: 2'si Çocuk 19 Ölü

Suriye'nin Deyrizor ilinde Rusya'ya ait olduğu düşünülen uçaklar tarafından gerçekleştirilen hava saldırılarında 19 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) internet sitesinden yapılan açıklamada, Elbulil köyüne yönelik saldırılarda 2'si çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Suriyeli aktivistler ise Rus uçaklarının saldırısında bazı cesetlerin yandığını ve tanınamaz hale geldiğini belirtti.

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