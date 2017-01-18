Deyrizor’da Esed’in İki Generali Daha Öldürüldü

»Ana Sayfa»Suriye
18.01.2017 12:26
Deyrizor’da Esed’in İki Generali Daha Öldürüldü
Esed güçleri ve IŞİD militanları arasında yaşanan çatışmalarda Esed’in iki generali daha öldü.

Suriye’nin Deyrizor kentinde Beşşar Esed güçleri ve IŞİD militanları arasında yoğun çatışmalar yaşanıyor.

Islâh Haber’de yer alan habere göre, Deyrizor’da bulunan hava alanının yakınlarında şiddetlenen çatışmalarda İŞİD militanları Esed’in iki generalini daha öldürdü.

Deyrizor’u ortadan ikiye bölen İŞİD, hava alanını ele geçirmek için ağır silahlarla saldırıyor.

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