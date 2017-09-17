Deyr Ez Zor 'Sessizce Katlediliyor': Son Üç Günde 190 Sivil Öldü

Suriye'nin doğusundaki Deyr ez Zor kenti ve çevresine düzenlenen hava ve kara saldırılarında son üç günde en az 190 sivil yaşamını yitirdi.

Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre, rejime bağlı savaş uçaklarının Deyr ez Zor kenti kırsalındaki Muhsin bölgesinde düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Hava saldırısında ölenlerin arasında çocuklar da var.

Son üç günde en az 190 sivil yaşamını yitirdi

ABD öncülüğündeki koalisyon ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının Deyr ez Zor kenti kırsalında düzenlediği hava saldırılarında ise son üç günde en az 190 sivil yaşamını yitirdi. Onlarca sivil de yaralandı.

Öte yandan dün kentin kırsal bölgesinde ilerlemeye çalışan rejim güçlerine yakın bir bölgede kime ait olduğu bilinmeyen savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında en az 20 sivil yaşamını yitirdi.

Aynı şekilde kime ait olduğu bilinmeyen savaş uçaklarının Deyr ez Zor kenti doğu kırsalında düzenlediği hava saldırısında ise en az 16 sivil yaşamını yitirdi. Onlarca sivil de yaralandı.

İki ayrı operasyon

Deyr ez Zor kenti bir yandan Rusya'nın destek verdiği rejim güçleri ve yabancı Şii milisler ve diğer yandan ise ABD tarafından desteklenen YPG/PKK güçlerinde iki koldan ateş altına alınmış durumda.

Suriye'deki petrol rezervlerinin önemli bir kısmını barındıran Deyr ez Zor bölgesini kontrol altına almak için yaşanan güç çekişmesinden en fazla zararı bölgede yaşayan sivil halk görmekte.

Rusya destekli rejim güçlerinin 5 Eylül'de Deyr ez Zor kentine yönelik kuşatmayı kırmasından dört gün sonra ABD tarafından desteklenen, PKK'nın Suriye yapılanması YPG güçleri de Deyr ez Zor kentine doğru bir operasyon başlatmıştı. Gelinen son durumda ise her iki taraf bölgede IŞİD ile çatışmayı sürdürüyor.

Kaynak: Mepa News