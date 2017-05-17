'Devrimci Karargah' Davasında Hanefi Avcı'ya Beraat

Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 27 sanığın, haklarında verilen kararın Yargıtay tarafından kısmi olarak bozulması sonrası yargılandıkları dava, yeniden karara bağlandı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki 8. duruşmaya tutuklu sanıklar Okan Duman ve Fatih Aydın, başka suçtan tutuklu sanık Özgür Dinçer ile başka suçtan hükümlü sanıklar Cemal Bozkurt ve Cenk Büyükkahraman katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanıklardan Hanefi Avcı hakkında, "silahlı terör örgütüne yardım etme" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na aykırılık" suçlarından beraat, "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ise "kovuşturmanın ertelenmesi" kararı verdi.

Beraat kararları

Heyet, diğer sanıklarla ilgili de beraat, hapis cezası, erteleme, düşme ve ayırma kararları uyguladı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Osman Baha Okar, Semih Aydın, Mehmet Yeşiltepe, Nail Arıkan, Özgür Aytulum, Günay Kubilay, Rıdvan Turan, Ecevit Piroğlu, Sultan Keçik Kubilay, Yaman Yıldız ve Selda Başusta Çalık'ın, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan, Muhammet Çetin ve Süleyman Gürkan Anıl'ın, "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan, Cenk Büyükkahraman ve Zafer Kaygın'ın ise "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçundan, suçların sabit olmaması nedeniyle beraatlerini de karara bağladı.

Sanık Cemal Bozkurt'un "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan beraatine hükmeden heyet, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanık Mehmet Güneş ile avukatı bulunmayan Okan Duman'ın dosyalarının ayrılmasına, başka bir esasa kaydedilmesine de karar verdi.

AA