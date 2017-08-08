Devrim Muhafızı General Humus'ta Öldürüldü

Fars Haber Ajansı'nın bugün yayınladığı habere göre, İran Devrim Muhafızları komutanlarından üst düzey rütbeli "Murtaza Hüseyin Şelmeni" rejim saflarında savaşırken, Humus kendi doğu kırsalındaki çatışmalarda öldü.

"Suriye'deki kutsal türbeleri savunurken öldü"

Fars Haber Ajansı'nın açıklamalarında ölen askeri danışman için, "Murtaza Hüseyin Şelmeni Suriye'deki kutsal türbeleri savunurken can vermiştir" ifadelerini kullandı.

İran'ın Gilan bölgesinden olduğu ifade edilen Şelmeni, bir süredir Suriye'de rejim saflarında savaşıyordu. Şelmeni ile birlikte İran'ın Gilan bölgesinden olup Suriye'de ölen askeri danışmanların sayısının 20'ye yükseldiği belirtildi.

2013 yılı başında bu yana Suriye'deler

İran Devrim Muhafızları 2013 yılının başından bu yana Suriye'de rejim saflarında muhaliflere karşı aktif olarak savaşıyor.

Kaynak: Mepa News