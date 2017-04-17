Hakan Albayrak

Millî iradenin dolaysız tahakkukunu öngören “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” teklifi, halkın yüzde 51’den fazlasının desteğiyle kabul edildi…

Millî irade üzerinde bir vesayet vasıtası olarak dizayn edilen Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yapılandırılarak tamamen millî iradeye bağlanması teklifi de…

Bu arada, askerî vesayet düzeninin son kalıntısı olan -28 Şubat döneminde birçok sivilin yargılandığı- askerî yargı da tarihe karışıyor…

Referandumun neticesi hayırlı ve bereketli olsun.

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Bu kadar radikal bir sistem değişikliğini -düpedüz devrimi- gerçekleştirmek olağanüstü büyük bir başarıdır.

Erdoğan ve AK Parti’nin bu başarısına gölge düşürme gayreti boş bir gayret olur; bizim camiamızdan hiç kimsenin buna tevessül etmemesini dilerim.

Geride bıraktığımız referandum sürecinden ve önümüzdeki neticenin ‘satır aralarındaki’ mesajlardan hareketle, ileride karşılaşılabilecek olan bazı meydan okumalara dikkat çekerek bunların önüne geçilmesine katkıda bulunma gayreti ise kesinlikle gereklidir.

Erdoğan ve AK Parti bundan sonrası için nasıl bir strateji izlemeli?

Bu konuda sıkı bir zihin jimnastiği yapmaya mecburuz.

Ama ben şahsen bugün o havada değilim…

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Bir anti Kemalist olarak benim için bugün çok mutlu bir gün.

Mutlulukla yeterince meşgulüm.

Elhamdülillah.

KARAR