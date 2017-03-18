Devlet Bahçeli: "’Tek Adam’ Diyenler, Tarih Cahili!”

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18.03.2017 15:53
Devlet Bahçeli: "’Tek Adam’ Diyenler, Tarih Cahili!”
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan'da halk oylamasına sunulacak anayasa değişikliği teklifine ilişkin yürüttüğü "Evet" kampanyası kapsamında ilk mitingini Elazığ'da yaptı.

Bahçeli, 'Tek adam' eleştiriyle ilgili olarak "Tarih cahili oldukları, geçmişimizde dahi bunun görülmediği ortadadır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Türkiye kuşatma altındadır. Bin yıllık kardeşliğimizden rahatsız olan mihraklar içimizde kanlı nöbettedir. PKK saldırmaktadır. Maalesef şehadet haberleri alınmaktadır. Artık hainlerin kökü kazınmalı. Saklandıkları inleri yerle bir edilmelidir. Kahraman Mehmetçiğin El Bab'ta DEAŞ'ın kökünü söküp attığını gördük. Menbiç teröristlerin tutsağıdır. FETÖ silaha sarılmıştır. FETÖ din ve diyanet istismarıyla küfrün yanında yer aldılar. Türkiye böylesi bir ihaneti görmedi. Genelkurmay teslim alınmış, Polis Özel Harekat saldırıya uğramıştı. MHP, zalime haine meydan okuyarak görevinin başındaydı. O geceyi hepimiz yaşadık. Şehadete inanmış, ölüme kafa tutmuş evlatlar onlara kafa tutmuştur. Türk milleti vatanına sahip çıktı. Türkiye uçurumdan el birliği ile kurtarıldı"

"İlk dört madde güvende"

"Bizim nezdimizde Evet ve Hayır diyen her vatandaşımız aynıdır. Ama bu defa Hayır'da Hayır yoktur. Rejim değişecek diyorlar, külliyen yalandır. Değişecek olan sadece hükümet sistemidir. Federal sistem gelecek, üniter yapı bozulacak diyorlar. Tümden iftira, tümden hayal mahsulüdür. MHP varken Türkiye'yi federasyona sürüklemeye hiçbir işbirlikçi, yabancı ajanın gücü yetmeyecektir. Böyle biri henüz anasının karnından doğmamıştır. İlk dört madde güvencededir. TBMM etkisiz hale getirilecek diyorlar. Bu da uydurmadır. Yargı yanlı davranmaktan kurtarılacaktır. Tek adam diyenlerin tarih cahili oldukları, geçmişimizde dahi bunun görülmediği ortadadır. Biz 2007'de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine karar verilmesinin ardından yeşeren sistem tartışmalarını bitirmek için Evet diyoruz."

 

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