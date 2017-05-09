Devabişe Ailesi İşgalci İsrail’e Tazminat Davası Açıyor!

Batı Şeria’nın Nablus kentinin yakınlarındaki Duma beldesinde 2015 yılında yaşanan kundaklama olayında, Devabişe ailesinin 18 aylık bebeği Ali ile baba Saad ve anne Riham feci şekilde can vermişti.

Kundaklamadan 4 yaşındaki Ahmed ise vücudunun yüzde 60’ı yanarak ağır yaralı olarak kurtulmuştu.

Kundaklama sonucu 3 aile ferdini kaybeden Filistinli ailenin yakınları işgalci İsrail hükümetinin aleyhinde tazminat davası açıyor.

“Neden Vücudum Böyle?”

Euro News’ta yer alan habere göre, ailenin avukatıyla birlikte kameraların karşısına geçen Ahmed’in dedesi Hüseyin Devabişe ise torununun kendisini bir anda annesiz ve babasız olarak bulduğunu belirtti.

Ahmed’in fizyolojik ve psikolojik olarak çok zorlu günler geçirdiğini ifade eden dede Devabişe, torununun her seferinde vücuduna bakarak neden vücudunun böyle olduğunu sorduğunu söyledi.

Baş Şüpheli Serbest Bırakıldı

İşgalci İsrail’in Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, ay başında yaptığı açıklamada Ahmed’in “terör kurbanı” olarak tanımlanamayacağını ve devletten tazminat almaya uygun olmadığını öne sürmüştü.

Evi kundaklama şüphesiyle on ay tutuklu kalan baş şüpheli Meir Ettinger isimli İsrailli yerleşimci ise kısmî ev hapsinde tutulmak şartıyla 1 Haziran 2016’da serbest bırakılmıştı.