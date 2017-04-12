Dev Şirketlerin 1,6 Trilyon Dolarlık Vergi Oyunu

»Ana Sayfa»Dünya
12.04.2017 19:35
Dev Şirketlerin 1,6 Trilyon Dolarlık Vergi Oyunu
Aralarında Apple, Microsoft ve Wall Mart gibi dünya devlerinin bulunduğu 50 şirketin, daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar tutuğu açıklandı.

Merkezi Oxford kentinde olan uluslararası yardım kuruluşu Oxfam’ın raporunda, ABD’de aralarında Apple, Microsoft ve Wall Mart gibi dünya devlerinin bulunduğu 50 büyük şirketin, daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında yaklaşık 1,6 trilyon dolar tuttuğu belirtildi.

Apple İlk Sırada

AA’da yer alan habere göre, söz konusu şirketler arasında Apple’ın ABD dışındaki yaklaşık 200 milyar dolarlık offshore fonu ile ilk sırada, Pfizer’in 193,6 milyar dolar ile ikinci, Microsoft’un ise 124 milyar dolar ile üçüncü sırada olduğu bildirildi.

Raporda, dünya devi şirketlerin ABD’de daha az vergi ödemek için offshore hesaplarında tuttuğu toplam fonun 2015 yılında 200 milyar dolar artış kaydettiği vurgulandı.

“Hâlihazırda Yasa Dışı Değil”

Oxfam’ın Kıdemli Danışmanı Robbie Silverman, konuya ilişkin değerlendirmesinde, vergi kaçırmaktan farklı olarak şirketlerin yurt dışındaki iştirakleri üzerinden “vergiden sakınmasının” hâlihazırda yasa dışı olarak kabul edilmediğini belirtti.

Silverman, “Vergiden sakınmak küresel çapta şirketler için standart bir uygulama hâline geldi. Bu metodları uygulayanlar her yıl ABD’de yaklaşık 135 milyar dolar vergiyi ödemiyor.” ifadelerini kullandı.

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