Destek Açıklamaları ABD’yi Memnun Etti

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07.04.2017 11:24
Destek Açıklamaları ABD’yi Memnun Etti
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Esed rejimine ait askeri üssü hedef alınmasınamasına ilişkin, "Hem bölgedeki hem de Ortadoğu'daki müttefiklerimizden aldığımız tepkiler attığımız bu adımı yoğun şekilde destekler nitelikte" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD'nin Beşşar Esed rejimine ait askeri üssü hedef almasına ilişkin, "Saldırıyı uluslararası ortaklarımızla dikkatli bir şekilde koordine ettik. Hem bölgedeki hem de Ortadoğu'daki müttefiklerimizden aldığımız tepkiler attığımız bu adımı yoğun şekilde destekler nitelikte." ifadelerini kullandı.

Tillerson'la basın mensuplarına açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ise müzakere ve karar verme sürecinin çok sağlıklı işlediğini vurguladı.

McMaster, şunları söyledi:

"Bu tür bir kimyasal saldırı karşısında pasif kalmanın riskini de askeri bir adım atmanın risklerini de değerlendirdik. Saldırının sinir gazı olduğunun anlaşılmasının ardından Ulusal Güvenlik Konseyini topladık. Yeterli uzunluktaki toplantıların ve kapsamlı değerlendirmelerin ardından bu adımda karar kılındı."

Trump ile ilgili yetkililerin üç seçeneği konuştuğunu ancak Trump'ın özellikle iki seçenek üzerinde durduğunu anlatan McMaster, sonunda söz konusu askeri üssün vurulması tercihinin hayata geçirildiğini kaydetti.

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