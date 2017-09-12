Dershaneler Kapatılınca ‘Fırsat Eşitsizliği’ Sorunu Çözülmüş Oldu mu?

HAKSÖZ-HABER

Dershanelerden doğan boşluk endişeli öğrenci velilerinde kaygı ve arayışlara yol açmaya devam ediyor. Dershaneler fırsat eşitsizliği gerekçesiyle kapatıldı ama mevcut durumun nasıl bir fırsat eşitsizliğine yol açtığı galiba görülmek istenmiyor. Ayrıca mevcut durumun oluşturduğu boşluktan yararlanan bir kısım “uyanık” öğretmenin bu durumu adeta bir tür fırsat kapısına çevirmesi de işin cabası..!

Nuriye Akman Hürriyet’teki yazısında tam da bu soruya parmak basmış.

Nuriye Akman’ın konuyla ilgili bugünkü Hürriyet’te (12 Eylül 2017) yayınlanan “Öğretmenlerin Sınav Vizitesi” başlıklı yazısı şöyle:

Gelecek hafta tüm okullarda ders zili çalacak. Aileler heyecanlı, koşuşturma içinde. Ama bu yıl çocukları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) ya da Yükseköğretime Geçiş Sınavı’na (YGS) girecek olanlar kaygılı, şaşkın. Çünkü dershanelerin kapanmasıyla sınava hazırlık konusunda deneyimsizler. Bazı dershane ve etüt merkezleri el altından velilere hizmet veriyor vermesine de, yasal olmadıkları için her an kapılarına mühür vurulabilir.

Velilerin bu durumda tek ilacı okulların açtığı kurslar. Onların da yetmeyeceğini düşünen bazı aileler, çocuklarının iyi bir lise ya da üniversiteye girişi için, maddi yönden zorlansalar da özel derslere yöneliyor. Bu durumu fırsata çeviren bazı popüler öğretmenler, ders ücretlerini profesör vizitesi kadar yükseltti desem yalan olmaz. Duyduğuma göre “garantili” bazı hocaların ücreti 500 TL’yi geçmiş bile. Ancak bu hocalar da her öğrenciyi kabul etmiyor, araya birilerini koyup randevu alanların çocuklarını da minik bir sınavdan geçirip, kazanma olasılığı yüksek olanları kabul ediyor.

Ama hemen gözünüz korkmasın. Daha mütevazı olanları da var. Onlar da kiraladıkları dairede ya da kendi evinde özel derslere yarı fiyatına başlamış durumda, ücretler 200 TL civarı. Üniversiteli birinden ders almanın bedeli ise bunun yarısı kadar.

Her ne kadar okulda dersi dinleyen sınavda başarılı olur, söylemi doğruysa da, kısa sürede soru çözme ve test tekniklerini öğrenme, eksikleri tamamlama için izlenen bu yolun bedeli iyi bir otomobil parasına denk geliyor. Bu iş de piyasada isim yapmış hocalara yarıyor, viziteleri arttıkça artıyor.