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DERDEST -Belgesel
28 Şubat darbe yargısının hukuksuz bir şekilde yargılayıp mahkum ettiği Müslümanları, Kevser Çakır Demir, "DERDEST" isimli belgeselle gündeme getiriyor.
03 Mart 2017 Cuma 02:41
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