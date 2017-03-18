Dera’daki Direnişçiler Esed’in Askerlerini Uyardı!

»Ana Sayfa»Suriye
18.03.2017 14:37
Dera’daki Direnişçiler Esed’in Askerlerini Uyardı!
Dera’daki direnişçilerin Esed’in askerlerine rejimden ayrılmaları için mühlet verdiği belirtildi.

Dera’daki direnişçilerden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden çatışmalarda Beşşar Esed güçlerinden çok sayıda askerin öldürüldüğüne dikkat çekilerek, “Önümüzdeki günler geçmiş günlerden daha şiddetli ve farklı olacaktır.” denildi.

Fetih Medya’da yer alan habere göre, açıklamada ayrıca, Esed’in askerlerine rejimden ayrılmaları için mühlet verildiği, rejimden ayrılanların da kanlarının korunacağı ifade edildi.

“Kendinizi Kaçınılmaz Bir Helaka Sürüklüyorsunuz”

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ey rejim askerleri, sizler ellerinizi ülkeyi yıkan, insanları zorla tehcir ettiren, kanlarını döken, insanları nefrete, zulme ve Alevilik için çatışmaya iten rejimin elinin üstüne koyuyorsunuz. Av köpekleri gibi, Esed’in peşinden giderek, kendinizi kaçınılmaz bir helaka sürüklüyorsunuz. Allah’ın izniyle devrimin beşiği, hür ve aziz olarak kalacaktır. Kanların dökülmesi istenen bir şey değildir. Ancak amaç topraklarımızın özgürleşmesi ve haddi aşan pis zalimlerden temizlenmesidir.”

Çok Sayıda Esed Askeri Öldürüldü

Öte yandan, Dera’da faaliyet gösteren el-Bunyan el-Mersus isimli operasyon odasının yayımladığı grafikte “Ölmek Var, Zelil Olmak Yok” adlı operasyondan bu yana Esed güçlerinin verdiği kayıplar gösteriliyor.

Grafikte, çok sayıda rütbeli Esed askerinin öldürüldüğüne ve askerî aracın imha edildiğine işâret ediliyor.

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