Dera’da Çoğu Çocuk ve Kadın Olan 10 Sivil Katledildi!

Suriye’nin güneyinde bulunan Dera ilindeki sivil savunma ekiplerinden Muhammed Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dera’daki direnişçilerin kontrolündeki göçmen ailelerin yaşadığı Dera Beled’e bugün çok yoğun hava saldırıları ve top atışları düzenlendiğini belirtti.

Yusuf, saldırlar sonucu çoğunluğu çocuklardan ve kadınlardan oluşan en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Beşşar Esed güçlerinin, saldırılarda varil bombaları kullandığı belirtildi.

Hava saldırılarına Rusya’nın katılıp katılmadığı ise henüz netlik kazanmadı.