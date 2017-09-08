Dera’da Bir Günde İki Farklı Muhalif Lidere Suikast

Yerel kaynaklar, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin Dera’nın doğu kırsalında yer alan Giza ve Musayfra kasabaları arasındaki yolda Ali Muhammed El Abid’e suikast düzenlediğini aktardı.

Ülkenin güneyinde faaliyet gösteren Şebab El Sünne, askeri komutanlarının ölümünü doğrulayarak daha önce de birçok suikast girişimi yaşandığını bildirdi.

Ali Muhammed El Abid, daha önceki suikastlardan birinde başından yaralanmıştı.

Bugün Dera’daki bir diğer suikast saldırısının hedefi de El Rimah El Avali Tugayları lideri Ahmed Zekeriya El Hariri oldu.

Ahmed Zekeriya El Halili’nin Dera’nın kuzeyinde yer alan İbti ve Cuveyliya arasındaki yolda patlayıcıyla hedef alındığı bildirildi.

Kaynak: Asyanın Sesi