Dera’da 6 Yıl Sonra İlk Kez Ezan Okundu!

Suriye’de savaşın başladığı şehir olarak bilinen Dera’da direnişçiler, Esed ve işbirlikçilerine karşı büyük bir başarı sağladı. Ele geçirilen bölgelerde 6 yıl sonra ilk kez ezan okundu.

Suriye’de ilan edilen ateşkese rağmen sivil ve silahlı direnişçilere yönelik saldırılarını sürdüren Rusya destekli Beşşar Esed ve İran destekli militanların saldırılarını sürdürmesinin ardından Dera’da operasyon başlatan direnişçiler, büyük bir başarı sağladı. Kentte Esed güçleriyle çatışan direnişçiler aynı zamanda İran destekli militanlara karşı da mücadele veriyor. Onlarca Militan Öldürüldü Yeni Akit’te yer alan habere göre, direnişçiler salı günü gerçekleştirilen operasyonda Dera’da bulunan Esed güçlerinin cephane deposu ve karargâhlarını vururken, büyük yara alan Esed güçlerine yardıma gelen Esed’e bağlı askerî konvoyu pusuya düşürdü. Çıkan ağır çatışmada Esed güçlerinden onlarca militan öldürüldü. Salı gecesi Hay-Menşiye, bölgesinde süren operasyonlarda İran’ın saha komutanlarından Mustafa Necat’ın direnişçiler tarafından öldürüldüğü duyurulmuştu 6 Yıl Aradan Sonra Ezan Okundu Direnişçilerin dün ele geçirdiği Hay-Menşiye semtinde ise çarşamba günü büyük bir sevinç yaşandı. 6 yıldan sonra çarşamba günü ilk defa Hay-Menşiye Camisi’nde ezan sesi yükseldi.