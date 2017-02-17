“Dera’da 6 Sahra Hastanesi Kullanılamaz Hâle Geldi”

»Ana Sayfa»Suriye
17.02.2017 14:04
“Dera’da 6 Sahra Hastanesi Kullanılamaz Hâle Geldi”
Suriye’nin güneybatısındaki Dera’da, direnişçilerin kontrolündeki bölgelerde Esed güçleri tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle 6 sahra hastanesinin kullanılamaz hâle geldiği bildirildi.

Dera’daki sivil savunma yetkililerinden Muhammed Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerinin, 20 günden bu yana Suriye’nin güneybatısındaki Dera’da, direnişçilerin kontrolündeki bölgelere “Yenileceksiniz ve öleceksiniz!” adı altında karadan ve havadan operasyon düzenlediğini söyledi.

Esed güçlerinin, direnişçilerin kontrolündeki bölgelerde özellikle sivil yerleşim yerleri ile sahra hastanelerini yoğun bir şekilde bombaladığını vurgulayan Yusuf, “Esed güçleri, Dera’da Menşiyye ve Dera el-Beled semtlerine yoğun bir şekilde karadan ve havadan saldırdı. Kentte Sayda, İhsan, Kahil, Cize, Tel Şihab ve Dera hastaneleri saldırılar sonucu servis dışı kaldılar. Bu hastanelerden sâdece birinin acil servis bölümü halka hizmet veriyor. Diğerleri servis dışı kaldı.” dedi.

“Dera’da Başarılı Olamayan Rejim, Halktan İntikam Alıyor”

Yusuf, ayrıca “Esed yönetimi ve ona destek veren yabancı militanlar Dera’ya düzenledikleri operasyonda başarılı olamadı. Dera’daki operasyonlarda başarılı olamayan rejim, halktan intikam almak için Naime beldesine havadan saldırdı. Halk saldırılar sonucu kenti terk ederek güvenli bölgelere geçti.” açıklamasını yaptı.

Rusya’ya ait savaş uçaklarının da Dera’yı ve Naime’de direnişçilerin kontrolündeki bölgeleri bombaladığını ifade eden Yusuf, Esed ve Rusya’ya ait uçakların Naime’ye düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil yerleşim yerinde büyük hasar meydana geldiğini kaydetti.

Dera, Suriye’de direnişin başladığı il olarak biliniyor.

Ateşkes İhlâlleri

Türkiye ve Rusya’nın garantörlüğünde Suriye’de 30 Aralık’ta yürürlüğe giren ateşkese rağmen Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar birçok yerde sivil ve silâhlı direnişçilere yönelik saldırılar gerçekleştiriyor.

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