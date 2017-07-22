Dera’da 11 Direniş Grubu “Ulusal Kurtuluş Cephesi” Adı Altında Birleşti

HAKSÖZ-HABER

Esed rejimi ve müttefiklerinin Suriye genelinde muhalifler ve sivil halk üzerindeki kuşatmasının ağırlaştığı, yanı sıra ülkenin kuzeyinde Heyetu’l Tahriru’ş-Şam ile Ahraru’ş-Şam arasında anlaşmazlık ve çatışmaların yaşandığı şu günlerde sahadan güzel haberler de geliyor. Bunlardan biri de Dera’da 11 direniş grubunun Esed ve müttefikleri ile daha etkin mücadele etmek amacıyla birleşmesi hadisesi oldu.

Dera’da “Suriye Ulusal Kurtuluş Cephesi” adı altında birleşen gruplar şunlar:

Ensar-ı İslam

Liva Şehid Macit El-Hatib

Liva Sukur Beyt Sehm

Liva Sukur Cevlan

Fecr Et-Tevhid Fırkası

16.Fırka Özel Kuvvetleri

Liva Şuheda Es-Sabtiyn

Selahaddin Fırkası

Liva Tevhid Ketaib Havran

Kuteybiyye Cundu El-Asime

Liva Sukur Badiye

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Suriye devriminin bugün geldiği noktada karşılaştığı zorlukların üstesinden gelebilmek ve devrimin gidişatını belirleyen Suriye halkının talebi ile direniş grupları olarak biz ‘Suriye Ulusal Kurtuluş Cephesi’ ismi altında birleştiğimizi ilan ediyoruz.” denildi.

Birleşmenin amaçlarıyla ilgili olarak da şunlar kaydedildi:

1-Suriye devrimini son dönemde yaşanan sapmalardan uzaklaştırarak asıl çıkış noktasına geri döndürmek

2-Alınan kararlarda direnişin aksine karar verecek olan hiçbir siyasi grup, askeri birlik ve dayatmaların karşısında olabilmek

3-Sadece yurtlarını korumak, özgür bir şekilde yaşayabilmek için kanları ile bu davada canlarını ortaya koyan şehitlerimizin hedeflerini ve amaçlarını korumak

4-Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve halkının birliğini korumak

Açıklamada ayrıca Suriye davasına gönül veren tüm kişi ve güçlere birleşme çağrısı yapılarak “Ve biz Suriye’nin özgürlüğü için direnen bütün askeri grupları, siyasetçileri ve bu uğurda mücadele eden herkesin güçlerini birleştirmelerini ve bu mücadelenin zıddına olan her türlü yaptırımdan uzak davranmaya davet ediyoruz.” denildi.

Konuyla ilgili açıklamanın orijinal metni: