“Dera Mülteci Kampı’nın Yüzde 70’inden Fazlası Yıkılmış Durumda”

»Ana Sayfa»Suriye
19.03.2017 07:58
“Dera Mülteci Kampı’nın Yüzde 70’inden Fazlası Yıkılmış Durumda”
Suriye’nin güneyinde Filistinli mültecilerin kaldığı Dera Mülteci Kampı’nın yüzde 70’inden fazlasının kısmen ya da tamamen yıkılmış durumda olduğu belirtildi.

Londra merkezli Suriye’deki Filistinliler Çalışma Grubu’nun yayımladığı raporda, Beşşar Esed güçlerinin, Suriye’nin güneyinde Filistinli mültecilerin kaldığı Dera Mülteci Kampı’na roket, patlayıcı yüklü varil ve toplarla düzenlediği saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

“İlaç ve Gıda Sıkıntısı Yaşanıyor”

AA’da yer alan habere göre, saldırılar nedeniyle Dera Mülteci Kampı’nın yüzde 70’inden fazlasının kısmen ya da tamamen yıkılmış durumda olduğu kaydedilen raporda, Esed güçleri tarafından uygulanan abluka ve bombardıman nedeniyle kampta insani durumun çok kötüye gittiği, ilaç ve gıda sıkıntısı yaşandığına işaret edildi.

“Su Kesintisi 71 Gündür Devam Ediyor”

Kamptaki su kesintisinin bin 71 gündür devam ettiği vurgulanan raporda, “Suriye’de 450 bin Filistinli mülteci yaşıyor. Bunlardan yüzde 95’inin tıbbî yardıma ihtiyacı var.” ifadeleri kullanıldı.

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