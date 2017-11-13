Depremin Vurduğu Kirmanşah'ta 70 Bin Kişi Dışarıda
Dün akşam yaşanan depremde 141 kişinin hayatını kaybettiği, 600 kişinin de yaralandığı İran Kürdistanının Kirmanşah kentinde 70 bin kişi evini terk etti.
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Saat 21.18’de yaşanan ve Kürdistan’ın dört parçasında etkili olan depremde Irak Kürdistanında 7, İran Kürdistanında 328 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi de yaralandı.
Depremin en çok hissedildiği Kirmanşah ve Halepçe’de sarsıntı 7 ila 7,6 şiddetinde gerçekleşti.
İran medyasına göre Kirmanşah'ta 141 kişin hayatını kaybetti, 600 kişi de yaralandı. 70 bin kişi ise evlerini terk etti.
Etiketler : İran, İran Kürdistanı, deprem, Kürdistan depremi
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