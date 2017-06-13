Deprem Midilli Adası’nı Vurdu

Pazartesi günü öğleden sonra Ege Denizi’nde yaşanan 6,2 büyüklüğündeki şiddetli sarsıntıda Yunanistan’ın Midilli Adası’nda onlarca ev yıkılırken, enkaz altında kalan 45 yaşındaki bir kadın yaşamını yitirdi.

“Burada Bana Bir Gelecek Kalmadı”

Euro News’ta yer alan habere göre, depremin vurduğu Vrisa köyünün sakinleri hükümetin yardımcı olmaması durumunda bölgeyi terk etmek zorunda kalacaklarını belirtiyor:

“Artık evim yok, arabam da enkaz altında. Burada bana bir gelecek kalmadı. Ülke içinde ya da dışında bir yere göç etmekten başka seçeneğim yok. Hükümetin yardım edeceğini sanmıyorum. Söz verecekler ama her zamanki gibi verdikleri sözle kalacak.”

Geçici Çadırlar Kuruldu

Arama kurtarma çalışmalarına katılan askerler futbol stadının yakınlarına evsizler için geçici çadırlar kurdu.

Depremin merkez üssünün İzmir’e yaklaşık 84 kilometre uzaklıkta bulunduğu belirtildi.