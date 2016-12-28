Denizli’deki ‘FETÖ’ Soruşturması: 19 Tutuklama

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28.12.2016 14:30
Denizli’deki ‘FETÖ’ Soruşturması: 19 Tutuklama
Denizli’de Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı Gülen örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Acıpayam ilçesindeki Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ’ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA’da yer alan habere göre, mahkemeye çıkarılan, şirketin yönetim kurulu başkanı Nevzat S, yönetim kurulu üyeleri Ayhan B. ve Mehmet A.Ö, Tümay Çalışkan, Suat H.S, Salih B, Onur N, Mustafa B, Metin T, Mekke Y, Mehmet U, Hüseyin A, Harun E, Fatih D, Erkan A, Ali R.I, Ali Ö, Eren Y. ve Hasan H.P. tutuklandı. Bir kişi ise adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların Gülen örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandıkları, örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirtilirken, tutuklananlar arasında böcek davasından dolayı TÜBİTAK’tan ihraç edilen kişilerin de bulunduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili TÜBİTAK’tan ihraç edilen 3 kişinin, şirketin finans ve insan kaynakları ile İstanbul’daki birimlerinde çalıştığı belirtildi. Aynı adreste Angola’da faaliyet gösteren başka bir şirketin de olduğu ve örgütün şirket üzerinden yurt dışına para aktardığı belirtildi.

Denizli’de Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı Gülen örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Aralık’ta düzenlenen operasyonda, aralarında Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde ve iş yerinde yapılan aramada Gülen örgütüne ait olduğu değerlendirilen delillere el konulmuştu.

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