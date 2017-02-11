Denizli'deki FETÖ Davasında İlk Karar

Denizli'de, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, eski kamu çalışanına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Denizli Ticaret İl Müdürlüğünde çalışırken meslekten ihraç edilen tutuklu sanık Caner İkizoğlu (36) ile avukatı ve yakınları katıldı.

Gümrük ve ticaret denetmen yardımcılığı görevindeyken memuriyetten atılan ve ikametindeki aramada Fetullah Gülen'e ait videolar ile çok sayıda fotoğrafın ele geçirildiği sanık İkizoğlu, savunmasında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasını kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, terör örgütü elebaşının talimatına uyarak Bank Asya’ya belirli tarihlerde ödeme yaptığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen sanığa, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarının ilgili maddesi gereğince 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.