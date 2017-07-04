Denizli'de Orman Yangını Nedeniyle 3 Mahalle Boşaltıldı

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde orman yangını çıktı. İlçenin Tekkeköy, Kabaağaç ve Tırkaz Mahallelerindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 100 hektarlık alana yayıldı. Yangın nedeniyle bölgedeki üç mahalle boşaltıldı. Yangına havadan müdahale eden 3 yangın söndürme helikopteri ile 2 yangın söndürme uçağı, havanın kararması nedeniyle çalışmalarına ara verdi. Karadan 21 arazöz, 17 ilk müdahale aracı, 2 dozer ve çok sayıda orman işçisi ile mahalleliler söndürme çalışmalarına katılıyor.

Yangına müdahale eden 3 görevli yaralandı

Öte yandan yangın yerinde inceleme yapan Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş ters esen rüzgar nedeniyle kısa sürede yangın alanında mahsur kaldı. Özbaş ve beraberindekiler yara almandan olay yerinden tahliye edildi.

Yangında yaralanan 2 itfaiye eri ile orman işçisi 112 Acil Yardım ekiplerince Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.

"Tıknaz, Kabaağaç ve Tekkeköy Mahalleleri boşaltıldı"

Belediye Başkanı Özbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki mahallede başlayan yangının, rüzgarın etkisiyle yayıldığını belirtti.

Güvenlik şeridiyle köylerin boşaltıldığını bildiren Özbaş, şu bilgileri aktardı:

"Herhangi bir sıkıntı yok. Tıknaz, Kabaağaç ve Tekkeköy Mahallelerimiz boşaltıldı. Şu an insan gücüyle bu yangının önlenmesi imkansız. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterle yapılan söndürme işlemi sonlandırıldı. Dolayısıyla dua ediyoruz. Yangın rüzgarın etkisiyle her tarafa yayılıyor. Tırkaz Mahallemizde hayvanlarımız tehlike altında. Yol bir ara kapandı. AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın yerinden inebildim. Sağlımızda çok şükür bir şey yok."

"Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor"

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, yangın bölgesine yakın bulunan Tıknaz Mahallesi'ne gelerek, Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu'dan bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Tin, "Kesin olmamakla birlikte 150 hektardan fazla bir alan yanmış durumda. Şu anda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Denizli Orman Bölge Müdürü Mustafa Korucu ise yangının genel olarak kontrol altına alındığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle dışarıdan gelen arazözlerimizi belirli bir alana dizip soğutma çalışmalarını yapıp sabah hava araçlarımızla birlikte kesin bir netice alacağız. Şu an kontrol altına aldık ama gece olduğu için kesin bir şey söyleyemiyoruz." ifadelerini kullandı.