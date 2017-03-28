“Denizler Bu Yıl da Mültecilere Mezar Olmasın”
Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Genel Başkanı Uğur Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaşların en büyük mağdurlarının kadın ve çocuklar olduğunu, hiçbir suçu olmayan insanların, gözleri önünde akrabalarının öldürülmesine şahitlik ettiğini söyledi.
Çocukların henüz küçük yaşta pek çok acının parçası olduğunu aktaran Yıldırım, “Daha dünyada ne olup bittiğini anlamayacak yaştaki çocuklar bilinmeyen yolculuklara çıkmak zorunda bırakılıyor. 2015’ten bu yana yüz binden fazla çocuk 78’den fazla ülkeye müracaat etti. Bu rakam eski sayının neredeyse 3 katı. Yine hayatını kaybeden çocuk sayısı 25 binin üzerinde. Sakat kalan, yaralananların sayısı yüz binleri buluyor.” diye konuştu.
Kaybolan Çocuklar
Daha önce de Avrupa’da 30 bine yaklaşan refakatsiz çocuğun kaybolmasına dikkat çekmeye çalıştıklarını aktaran Yıldırım, “Bunlar kayıtları yapıldıktan sonra kaybolanlar. Avrupa’ya ulaşıncaya kadar hayatlarını kaybedenleri hep dile getiriyoruz. Aslında verilen istatistiklerin buz dağının görünen yüzü olduğunu, buz dağının altında çok daha büyük travmaların, hayat kayıplarının yaşandığını hep anlatıyoruz.” ifadelerini kullandı.
“Güvenli Bölgeler Oluşturmadan Sorun Çözülmez”
Yıldırım, STK’ların, toplu ölümlerden sonra tepkilerini dile getirdiğini ancak hadiseler yaşanmadan önce önlem alınması gerektiğini vurguladı.
Bahar aylarının gelmesinin denizlerde yeni mülteci ölümlerinin yaşanabilmesinin habercisi olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti:
“Aylan bebek, tüm dünya kamuoyunun gündemine gelmişti. Herkesi derinden etkilemişti. Fakat Aylan bebeğin ölümünden beri, bugün istatistiklere baktığımızda her gün iki çocuğumuzun cesedi kıyılarımıza vuruyor. Bundan önce binlerce kişiye mezar olan Akdeniz ve Ege, bu yıl da mezarlığa dönüşsün istemiyoruz. O insanların sığınabileceği, insanca yaşayabileceği güvenli bölgeleri inşa etmeden bu sorunu maalesef çözemeyeceğiz ve bu kayıpları, ölümleri yine müteessir şekilde takip ediyor olacağız.”
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