Deniz Baykal Yeniden Ameliyata Alındı

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumunda olumsuz bir gelişme yaşandı. Baykal, ödem nedeniyle ameliyata alındı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr İbiş: "Eski CHP Genel Başkanı Baykal'a yapılan beyin tomografisinde ödem ve kanama artışı izlenmesi ve fizik muayenesinde bununla uyumlu bulgular üzerine doktorları tarafından ameliyat kararı verilmiş olup, şu anda ameliyatı devam etmektedir" dedi.

Fransa dönüşü hastaneye kaldırıldı

Baykal, Fransa Strasbourg’daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Genel Kurulu’na katılıp yurda döndükten sonra gece yarısı yüksek ateş, solunum sıkıntısı ve çarpıntı nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Fransa’da zatürree hastalığına yakalandığı belirlenen Baykal’ın konuşma ve yürüme yetisinde bozukluk fark eden hekimler MR ve tomogrofisini çektikten sonra Baykal’ın beyninde pıhtı olduğunu tespit etmişti.

Geçmiş olsun ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Baykal'ın rahatsızlığı ile gelişmeleri yakından takip etti. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’den telefonla bilgi alan Erdoğan, daha sonra da Baykal’ın ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. Beştepe’deki MGK toplantısı öncesinde, Baykal’ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal Ataman’ı telefonla arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son durumla ilgili bilgi aldı. Erdoğan akşam saatlerinde ise hastaneye giderek Baykal'ı ziyaret etti.

BAŞBAKAN YILDIRIM, CHP LİDERİNİ ARADI

Başbakan Binali Yıldırım da Deniz Baykal’ın sağlık durumu hakkında önce telefonla sonra ise hastaneye giderek bilgi aldı. Yıldırım, ayrıca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: Yeni Şafak