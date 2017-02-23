Demokrat Vekil Trump Hakkında Soruşturma Açılmasını İstedi

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adaylarından Ellison, ABD’nin yeni başkanı Trump hakkında anayasayı ihlâl ettiği gerekçesiyle soruşturma açılmasını istedi.

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adaylarından Minnesota vekili Keith Ellison, ABD Başkanı Donald Trump’ın anayasayı ihlâl ettiğini söyleyerek, “başkanlığı kendi çıkarları doğrultusunda kullanıp kullanmadığıyla ilgili” soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Hafta sonunda Atlanta kentinde gerçekleştirilecek kongreyle yeni başkanını seçmeye hazırlanan Demokrat Parti’nin adayları, CNN kanalındaki canlı yayında kozlarını paylaştı.

Kongrenin ilk müslüman üyesi olan Minnesota vekili Ellison ile eski Çalışma Bakanı Tom Perez’in önde götürdüğü yarışla ilgili programda 8 aday da görüşlerini canlı yayında anlatma imkânı buldu.

Trump’ın anayasayı ihlâl ettiğini söyleyen Ellison, “kimsenin başkanlığı kendi çıkarına göre kullanmadığından ve kâr elde etmediğinden emin olmak için” soruşturma açılması gerektiğini dile getirdi.

“Demokrat Parti, Donald Trump’la Savaşmalı”

Partinin başkanlığı için adı geçen diğer güçlü aday Perez de Trump’a yüklenerek, “En başından beri görüyoruz ki bu adam, işleri tersine çevirmek istiyor. Demokrat Parti, Donald Trump'la savaşmalı.” ifadelerini kullandı.

Bir diğer aday olan Indiana eyaleti Güney Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ise Trump için “Amerikan siyâsî sistemi içindeki bilgisayar virüsü” değerlendirmesini yaptı.

Tüm adayların Cumhuriyetçi Başkan Trump’a eleştiri oklarını yönelttiği programda, Demokratların kendi içinde bütünlük kurup toparlanması gerektiği fikri ortak kabul gördü.

Kongre Hafta Sonu Düzenlenecek

ABD’de geçen yıl 8 Kasım’daki başkanlık seçimlerini Cumhuriyetçilere kaybeden Demokrat Parti, hafta sonunda Georgia eyaletinin Atlanta kentinde yapılacak kongreyle partinin başına geçecek yeni ismi belirleyecek.

Parti içinde Ellison’ın temsil ettiği “yenilikçi kanat” ile Perez’in temsil ettiği “yerleşik düzen” taraftarları arasındaki mücadeleye sahne olacak kongre, 2020 yılındaki başkanlık seçimlerine giden yolda Demokratların ilk değişim adımı olarak görülüyor.

Kaynak: AA