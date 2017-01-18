Demirtaş’a “Cumhurbaşkanı’na Hakaret”ten Hapis İstemi
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Demirtaş hakkında hazırlanan iddianame, 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
AA’da yer alan habere göre, iddianamede, 9 Eylül 2016’da Demirtaş’ın bir televizyonda canlı olarak yayımlanan konuşmasının içeriğinde “Cumhurbaşkanı’na hakaret”, “suç işlemeye alenen tahrik” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yasama dokunulmazlığının kaldırılması talebi içeren fezlekenin TBMM’ye sunulmak üzere Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderildiği anımsatıldı.
“Eleştiri Sınırlarını Aşacak Şekilde Beyanda Bulunmak”
“Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçundan tefrik edilerek soruşturmanın tamamlandığı kaydedilen iddianamede, “suç işlemeye alenen tahrik” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarının ise başka soruşturma olarak yürütüldüğü aktarıldı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden Demirtaş’ın ifadesinin alındığına yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
“Demirtaş suçlamaları kabul etmediğini ve hakaret kastının olmadığını beyan etmiştir. Ancak Demirtaş’ın yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti devletinin başı olan ve devletin manevi şahsiyetini temsil eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eleştiri sınırlarını aşacak şekilde beyanda bulunmak suretiyle üzerine atılı olan suçu işlediği dosya kapsamındaki tüm delillerden anlaşılmıştır.”
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