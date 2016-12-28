Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan aynı koğuşa alındı.

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu talep üzerine yaptığı değerlendirmesinde Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan’ın aynı koğuşta kalmasına karar verdi.

AA’da yer alan habere göre, karar üzerine Demirtaş ve Zeydan, aynı koğuşa alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önce çağırılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım’da gözaltına alınmış, daha sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.

Zeydan da 6 Kasım’da tutuklanarak aynı cezaevine konulmuştu.