Demirtaş ve Zeydan Aynı Koğuşa Alındı

»Ana Sayfa»Hukuk
28.12.2016 18:36
Demirtaş ve Zeydan Aynı Koğuşa Alındı
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan aynı koğuşa alındı.

Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu talep üzerine yaptığı değerlendirmesinde Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan’ın aynı koğuşta kalmasına karar verdi.

AA’da yer alan habere göre, karar üzerine Demirtaş ve Zeydan, aynı koğuşa alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önce çağırılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım’da gözaltına alınmış, daha sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.

Zeydan da 6 Kasım’da tutuklanarak aynı cezaevine konulmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kemal Uzan'ın Rüşvet Davası Zaman Aşımına Uğradı26 Aralık 2016 Pazartesi 13:02
  • HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan Tutuklandı24 Aralık 2016 Cumartesi 21:26
  • DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy Tutuklandı23 Aralık 2016 Cuma 23:57
  • İstanbul’da DHKP-C Operasyonu: 7 Gözaltı23 Aralık 2016 Cuma 23:44
  • Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme23 Aralık 2016 Cuma 17:01
  • AYM'den MİT Tırlarını Durduran Savcılara Red22 Aralık 2016 Perşembe 16:06
  • Yargıtay Ali İsmail Korkmaz Davasında Cezaları Onadı22 Aralık 2016 Perşembe 13:15
  • Siirt’in Pervari İlçesindeki PKK Operasyonu: 4 Tutuklama21 Aralık 2016 Çarşamba 20:55
  • HDP ve DBP İlçe Yöneticileri Dâhil 12 Gözaltı21 Aralık 2016 Çarşamba 17:42
  • HDP’li Botan’ın 32 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor21 Aralık 2016 Çarşamba 12:05
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    Seyfettin ve Esra Kardeş Çiftinin Bebekleri Oldu
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    Halep: Kuşatma ve Katliam
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim