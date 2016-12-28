Demirtaş ve Zeydan Aynı Koğuşa Alındı
Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan aynı koğuşa alındı.
Cezaevi İdare ve Gözlem Kurulu talep üzerine yaptığı değerlendirmesinde Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan’ın aynı koğuşta kalmasına karar verdi.
AA’da yer alan habere göre, karar üzerine Demirtaş ve Zeydan, aynı koğuşa alındı.
HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, daha önce çağırılmasına rağmen ifade vermeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım’da gözaltına alınmış, daha sonra da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’ne konulmuştu.
Zeydan da 6 Kasım’da tutuklanarak aynı cezaevine konulmuştu.
Etiketler: selahattin demirtaş, abdullah zeydan, hdp, edirne f tipi cezaevi
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Demirtaş ve Zeydan Aynı Koğuşa AlındıEdirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile HDP Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan aynı koğuşa alındı.
Mardin’in Ömerli İlçe Belediye Başkanı Gözaltına AlındıMardin’in Ömerli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Tekin’in de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
16 Yıllık Bir Hukuk Skandalı ‘Umut Operasyonu’ Nihayet Tekrar Gündemde!Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı cinayetlerinin kendilerine fatura edildiği “Umut Operasyonu” mağduru Müslüman mahkûmlar 16 yıl sonra yeniden yargılanacak.
HDP ve DBP Kars İl Başkanları TutuklandıPKK/KCK’ya yönelik operasyonda yakalanıp adliyeye sevk edilen HDP Kars İl Başkanı Sevda Subaşı ile DBP Kars İl Başkanı Yeliz Çopur tutuklandı.
Kayseri’deki Saldırıyla İlgili Gözaltı Sayısı 23’e ÇıktıKayseri’de çarşı iznine çıkan askerleri hedef alan saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 23’e çıktı.
RÖPORTAJ
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
- ‘İran Şii Maskesiyle Neo-Pers Arayışta’Star gazetesinden Fadime Özkan, SETA Ortadoğu direktörlerinden Can Acun ile Halep’teki gelişmelerden hareketle Ortadoğu’yu konuşmuş.
- Singapur Eğitimde Nasıl Başarılı Oldu?Öğrencilerin uluslararası ölçekte fen, matematik ve okuma becerilerini ölçen en önemli sınavlardan PISA'da Singapur birinci olmakla kalmadı, Singapurlu her dört öğrenciden biri üst seviyede performans gösterdi.
- "HDP, PKK'sız Bir Gelecek Tahayyül Edebilmeliydi"Akademisyen Vahap Coşkun’a göre HDP de en başta PKK’nın hendek siyasetini yanlış buluyordu, ancak PKK eleştirileri ihanet olarak tanımlayınca HDP bunun karşısında duramadı.
KURAN ÇALIŞMALARI
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Vahye Uy ve Aklını KullanAkla sunulan bilgiler beşerden ise onun ilk adımı “şüphe ve araştırma” olacaktır; bu yüzden Allah Teâlâ yanılan kullarına “akıllarını niçin kullanmadıklarını, niçin şüphe edip araştırma yapmadıklarını soruyor, bunu yapmayanları kınıyor.
- Kur'an-ı Kerim’in Zahir ve Batın Anlamı Olabilir mi?Faruk Beşer, bugünkü yazısında Kur'an'ı Kerim'in ya zahir ya da batın anlama indirgendiğinde ortaya çıkabilecek tehlikelere dikkat çekmiş.
- Türkiye ve Rusya Suriye’de Genel Ateşkeste Anlaştı
- Özgür-Der’in Suriye'ye Gönderdiği Battaniyelerin Dağıtımına Başlandı
- “Koalisyon Güçleri DEAŞ ve PYD’ye Destek Veriyor”
- Putin’in Sır Küpü Oleg Erovinkin Ölü Bulundu
- Rus ve Esed Jetleri Deyr ez Zur ve Halep’i Bombaladı
- Suriye’deki 6 Kilit Nokta
- İhvan Mensubu 10 Kişi Hakkında Tahliye Kararı Verildi
- 100 Suriyeli Daha Cerablus’a Geri Döndü
- Diyarbakır’ın 11 Köyünde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
- “Darbeler Üzerine Yapısal Yaklaşımlar”
- Obama ve Abe, Pearl Harbor’da Buluştu
- Sisi’nin Mısır'ında Milyonlarca Dolarlık Rüşvet Skandalı
- Özgür-Der’in Suriye'ye Gönderdiği Battaniyelerin Dağıtımına Başlandı
- Anayasa Değişikliği: Kabul Edilen Maddelerle Neler Değişiyor?
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'
- El-Bab’a Karşılık İdlib mi?
- Suudi Arabistan’da Halep İçin Yardım Kampanyası
- 16 Yıllık Bir Hukuk Skandalı ‘Umut Operasyonu’ Nihayet Tekrar Gündemde!
- İran, Barzani’ye Karşı KYB ile Goran’ı Birleştiriyor
- Islahatçı Bir Kur'an Şairi Olarak Mehmet Akif Ersoy
- Çin, Kamu Güvenliği Bahanesiyle 3 Bin 500 Camiyi Yıktı
- Ev Hapsindeki İranlı Muhalif Lider Kerrubi İstifa Etti
- Kırk Birinci Yılında Mehmet Doğan’ın ‘Batılılaşma İhaneti’ Eseri Üzerine
- Sol-Faşistler Ankara Metrosunda Provokasyon Peşinde
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim