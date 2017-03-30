Demirtaş ve Zeydan Açlık Grevine Başlıyor
HDP'den yapılan açıklamada, Demirtaş ve Zeydan'ın "Cezaevinin diyaloğa kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları ve diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları" gerekçe göstererek 31 Mart Cuma günü açlık grevine başlayacakları belirtildi. HDP'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:
"Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın partimize ve kamuoyuna gönderdiği mesaj aşağıdaki gibidir:
Edirne Cezaevi Müdürü’nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz.
Kamuoyunu cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve ihlaller konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz."
Kaynak: hdp.org.tr
- Yorumlar 0
- Rıdvan Çağrıcı ile Cezaevleri Sorunu ve Müslüman Mahpuslar Üzerineİslami Hareket davasından 29 yıl cezaevinde tutulduktan sonra Nisan 2015’te serbest bırakılan Rıdvan Çağrıcı Haksöz-Haber’e konuştu.
- "Hollanda Ayrımcılığı Kılıfına Uydurmuş"Otuz yılı aşkın süredir Hollanda’da bulunan Hüseyin Kerim Ece, Yeni Şafak'a konuşmuş. Hollanda’da İslamofobik tavırlar olduğunu belirten Ece, “Burada ayrımcılık resmen yasak. Ancak kılıfına uydurulmuş sayısız ayrımcılık örnekleri var” diyor.
- “Hakkımızı Almak İçin Mücadele Zamanı”Hollanda’nın ilk başörtülü avukatı Famile Fatma Arslan, “Şimdi haksızlığa karşı harekete geçme zamanı. Türk vekillerle, iş adamlarımızla ve gazetecilerimizle bir araya gelmeyi planlıyorum. Düzgün bir üslupla hakkımızı arayacağız” diyor.
- Bugünün Avrupası 1930’ların Antisemit Avrupası GibiProf. Lucassen: “Antisemitizmin kullanımı ve şu anda terörizmin öne sürülmesi aynı şey. Karşıdakini başkalaştıran bir tavır, 1930’larda Yahudilere yapılanlar gibi. Bunlar üçüncü dünya savaşına sebep olabilecek şeyler”
- İçtihadlarımız ‘İtikad Esası’ Olur mu?!Nasslar, çatışan yorumlara sebep olmaz. Bu nasslar ‘mutlak anlamda’ yoruma ihtiyaç duymaz. Kapalılığı olmayan, gayet açık lafızlardır. İçtihadi hükümlerin çoğu ise, zaman ve toplumsal gerçekliğin yansımasıdır.
- ‘Yitirdiğimiz Her İnsanlık Değerimiz, Kıyametimizin Bir Alametidir’“Hayat; Yüce Yaratıcının insana vermiş olduğu en değerli hatta değer biçilemez bir hazinedir. Bu kadar değerli bir hazinenin her bir anı çok dikkatli ve titizlikle harcanmalıdır.”
- “Zekât Bir Sosyal Güvenlik Kurumu mudur?”“Zekât bir servet vergisidir. Oysa modern vergilemede iktidarın ölçüsü gelirdir. Bu yönü ile de zekât atıl servet bırakmaz, istihdam hacmini genişletir, servet dağılımına yardımcı olur, yatırımları teşvik eder, sosyal dayanışmayı sağlar.”
- Beşer İfadesi Kur'an'da Neden Kullanıldı?İnsanın yaratılış süreci tartışmaya açıktır. Tartışılamayacak olan husus ise, insanoğlunun bir amaca binaen, akıl ve irade sahibi olarak, Yüce Allah tarafından yaratıldığı ve tekrar ona hesap vermek üzere döneceği gerçeğidir.
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Alpay: CHP’li Atilla Sertel’in Hakkımdaki İddiaları Tümüyle Yalan ve İftiradır
- Batı İstihbaratı AK Parti-Kemalistler İttifakını Bozmaya Çalışıyormuş!
- Vatan İçin Her Şey ‘Teferruat’ Görülebilir mi?
- Kerkük’teki Kürtçe ve Kürdistan Bayrağı Gerilimi Neyin İşareti?
- Haley: Esed ve İran Suriye Krizinin Çözümü Önünde Büyük Bir Engel
- ABD'de Robotlar İnsanları İşinden Ediyor
- Adalet Bakanı Bozdağ: "Birileri Öksüz'ü Türkiye'de Saklıyor"
- Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı’nın Bittiğini Doğruladı
- MGK: Fırat Kalkanı Harekatı Sonuçlandı
- Suriye'de 4 Bölgede Tahliye İçin Anlaşma Sağlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’ı Kabul Etti
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- Başbakan Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı’nın Bittiğini Doğruladı
- Alpay: CHP’li Atilla Sertel’in Hakkımdaki İddiaları Tümüyle Yalan ve İftiradır
- Ve Sonunda Şaban Dişli de Sahnede Yerini Aldı!
- ABD Büyükelçiliği: Evet, Adil Öksüz’ü Aradık
- YGS Birincisi Bingöl’den Çıktı
- İşgal Komutanı: IŞİD Varken, Bizim Katliamlarımızı Neden Görüyorsunuz?
- Dursun Özbek: 'Üyelerimiz FETÖ'cü Değil Atatürkçü Olmak Zorundadır'
- ABD Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı Tutukladı
- Darbeci Sisi 3 Nisan’da Beyaz Saray’da Olacak!
- Adil Öksüz O Gece ABD Konsolosluğundan Aranmış
- Moro’da Şehid Yasin Börü İlkokulu Açıldı
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim