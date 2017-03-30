Demirtaş ve Zeydan Açlık Grevine Başlıyor

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30.03.2017 13:25
Demirtaş ve Zeydan Açlık Grevine Başlıyor
Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, yarın açlık grevine başlayacak.

HDP'den yapılan açıklamada, Demirtaş ve Zeydan'ın "Cezaevinin diyaloğa kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları ve diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları" gerekçe göstererek 31 Mart Cuma günü açlık grevine başlayacakları belirtildi. HDP'nin internet sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın partimize ve kamuoyuna gönderdiği mesaj aşağıdaki gibidir:

Edirne Cezaevi Müdürü’nün diyaloga kapalı tutumu, hukuk dışı uygulamaları, diğer mahkumlara yönelik insanlık dışı uygulamaları, günlerdir devam eden açlık grevlerinin bitirilmesi konusunda hiçbir iyi niyet adımı atmamış olması nedeniyle biz de Cuma gününden itibaren açlık grevine başlıyoruz.

Kamuoyunu cezaevlerinde devam eden açlık grevleri ve ihlaller konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz."

Kaynak: hdp.org.tr

 

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