Demirtaş ve Yüksekdağ İçin İstenen Ceza Belli Oldu
Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 142 yıl, Figen Yüksekdağ'ın ise 83 yıla kadar hapsi isteniyor.
Son dakika haberine göre; HDP Eş Genel başkanlarından Demirtaş hakkında 142 yıl, Yüksekdağ hakkında da 83 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel başkanlarından Selahattin Demirtaş hakkında 43 yıldan 142 yıla, Figen Yüksekdağ hakkında da 30 yıldan 83 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
Etiketler: HDP operasyonu, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ
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