Demirtaş Midyat'taki Davadan Beraat Etti

»Ana Sayfa»Hukuk
19.01.2017 23:04
Demirtaş Midyat'taki Davadan Beraat Etti
HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mardin'in Midyat ilçesinde PKK propagandası yapmak suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Midyat Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık Demirtaş'ın avukatları hazır bulundu.

Diyarbakır'daki terör soruşturması kapsamında Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla savunma yaptı.

Mahkeme, verdiği kısa aranın ardından 2015 yılında Midyat'ta yaptığı açıklama nedeniyle "terör örgütü propagandası yapmak" iddiasıyla yargılanan Demirtaş hakkında, "suçun yasal unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

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