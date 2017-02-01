‘Dehrin Ne Safâ Var Aceb, ‘Sim u Zer’inde..’
Hiçbir sim’u zer veya zümrüt, firûze vs. mücevheratın gözalıcılığı, sâdeliğin çarpıcı güzelliğiyle yarışamaz.
Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:
Evet, Ziyâ Paşâ böyle sesleniyor 140-150 sene öncelerden..
‘Dehrin ne safâ var aceb, ‘sîm u zer’inde..
İnsan bırakır hepsini hin-i seferinde..
Seyretti hava üzre denir, taht-ı Suleyman..
Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde..’
(Dehr: Dünya, zaman.., Sîm’u zer: Gümüş ve altın.. Hin-i sefer: Yolculuğun sonu..)
Bu cihanın ‘sîm u zer’ine bel bağlayanlar komik ve ibretlik duruma düşmüşlerdir, hep..
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‘Dehrin Ne Safâ Var Aceb, ‘Sim u Zer’inde..’Hiçbir sim’u zer veya zümrüt, firûze vs. mücevheratın gözalıcılığı, sâdeliğin çarpıcı güzelliğiyle yarışamaz.
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