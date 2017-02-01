‘Dehrin Ne Safâ Var Aceb, ‘Sim u Zer’inde..’

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01.02.2017 13:16
‘Dehrin Ne Safâ Var Aceb, ‘Sim u Zer’inde..’
Hiçbir sim’u zer veya zümrüt, firûze vs. mücevheratın gözalıcılığı, sâdeliğin çarpıcı güzelliğiyle yarışamaz.

Selahaddin E. Çakırgil’in yorumu:

Evet, Ziyâ Paşâ böyle sesleniyor 140-150 sene öncelerden..

‘Dehrin ne safâ var aceb, ‘sîm u zer’inde..

İnsan bırakır hepsini hin-i seferinde..

Seyretti hava üzre denir, taht-ı Suleyman..

Ol saltanatın yeller eser şimdi yerinde..’

(Dehr: Dünya, zaman.., Sîm’u zer: Gümüş ve altın.. Hin-i sefer: Yolculuğun sonu..)

Bu cihanın ‘sîm u zer’ine bel bağlayanlar komik ve ibretlik duruma düşmüşlerdir, hep..

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