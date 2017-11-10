'DEAŞ Gitti Artık Silahları YPG'den Alın'

Başbakan Binali Yıldırım, Beyaz Saray Roosevelt Salonu'nda ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya geldi.

Yıldırım, Washington’dan New York’a geçerken uçakta basın mensuplarına görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Görüşme doğrusunu isterseniz çok verimli geçti. Samimi ve dürüstçe birbirimizle sorunlarımızı konuştuk. İkili konularımızı, bölgesel konuları ele aldık.

PKK'ya yönelik ABD'den daha fazla destek beklediğimizi aktardım. YPG konusunu çok açık bir şekilde konuştuk. Bu konuda 'Artık DEAŞ gitti, artık o ortaklığı bozun, bunlar bize çok büyük rahatsızlık verdi, bu mecburi ortaklıktan vazgeçin, bu silahlar PKK'ya geçiyor' tespitini yaptık.

Sonsuz olarak sürekli karşılıklı diyaloğun devam etmesi ve sorunlara anlık müdahalelerle ihtiyaç duyulduğunda 24 saat görüşmek üzere anlaştık. Telefonlarımız birbirimize açık olacak.

Vize konusunda bir kriz yaşandı ilişkileri çok iyi noktaya getirelim derken. Artık bundan sonra normal seviyesine dönmesini bekliyoruz. Genel atmosfer itibarıyla karşılıklı güven ve samimiyetle hakikaten ilişkileri iyileştirme iradesi olduğunu gördüm. Tabii ki bundan sonrası takibe bağlı.Zaman içinde ilerlemeleri göreceğiz, takip edeceğiz. Başkan Yardımcısının olumlu bir bakış açısı olduğu izlenimi edindim.