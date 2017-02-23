De Mistura’dan Yeni Cenevre Görüşmelerine Dair Açıklama

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23.02.2017 10:50
De Mistura’dan Yeni Cenevre Görüşmelerine Dair Açıklama
BM Suriye Özel Temsilcisi Mistura, "Rusya, Beşşar Esed rejiminden görüşmeler boyunca resmi olarak hava saldırılarını durdurmasını istedi" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Suriye konulu Cenevre görüşmelerinin 4. turu öncesinde BM Cenevre ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Rusya'nın öncülük ettiği Astana sürecinin ateşkesi büyük ölçüde sağladığına değinen Mistura, Astana toplantılarının Cenevre'de görüşülecek siyasi süreci desteklediğini vurguladı.

Mistura, önceliğin ateşkesin sağlanması olduğunu vurgulayarak, "Astana çok olumlu bir inisiyatif. Daha fazla Astana toplantısı olmasını umuyoruz." ifadesini kullandı.

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Siyasi sürecin Cenevre'de sürmesi gerektiğine işaret eden Mistura, "Astana'da ateşkes ve ateşkese dair her şey olmalı. Güven artırma da dahil." dedi.

Mistura, "Rusya, Beşşar Esed rejiminden Cenevre görüşmeleri boyunca resmi olarak hava saldırılarını durdurmasını istedi." dedi.

Anayasa hazırlanması konusuna açıklık getirmek istediğini dile getiren Mistura, "Anayasanın hazırlanması, sadece Suriye halkının yetkisindedir. Bizim değil, başka kimsenin de değil." ifadesini kullandı.

 

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