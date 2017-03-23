DBP’nin Eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Hukuk
23.03.2017 11:32
DBP’nin Eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna Gözaltına Alındı
Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, hakkında yürütülen “terör soruşturması” kapsamında gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “terör soruşturması” kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, evinde gözaltına alındı.

Ayna’nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekiplerince Ayna’nın evinde yapılan arama devam ediyor.

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