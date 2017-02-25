DBP’li Savur Belediye Başkanı Gözaltına Alındı
Mardin’in Savur ilçesinde PKK’ya yönelik soruşturma kapsamında DBP’li Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen’in de aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen PKK’ya yönelik soruşturma çerçevesinde polis ve jandarma ekiplerince Savur Belediyesi ile bazı adreslere operasyon düzenlendi.
AA’da yer alan habere göre, operasyonda Savur Belediye Başkanı Mehmet Aydın Alökmen ile S.İ, M.Z.G, O.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgütsel içerikli yayın, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: mardin, savur, pkk, savur belediyesi, dbp
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