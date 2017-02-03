DBP'li Kocaköy Belediye Başkanı Affüllah Kar Tutuklandı

Diyarbakır'da PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan DBP'li Kocaköy İlçe Belediye Başkanı Affüllah Kar tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Kar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden Kar ve Mehmet Zeki Kılıç "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanırken diğer iki şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.