DBP'li Eski Nusaybin Belediye Başkanı Kaya Gözaltında
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya da gözaltına alındı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçede bazı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon devam ediyor.
Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görevden uzaklaştırılan eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya da gözaltına alındı.
Kaya ile gözaltına alınanların sayısı 12'e yükseldi.
Operasyonda, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen eski Nusaybin Belediyesi yöneticileri ile KHK kapsamında kapatılan dernek yöneticilerinin aralarında olduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
DBP'li Eski Nusaybin Belediye Başkanı Kaya GözaltındaMardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda DBP'li eski Nusaybin Belediye Başkanı Sara Kaya da gözaltına alındı.
Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemini Öngören 8. Madde Meclis’ten GeçtiPartili Cumhurbaşkanlığı sistemi bağlamında kritik önemi olan ve cumhurbaşkanının yetkilerini arttıran anayasa değişiklik paketinin 8. maddesi 340 'evet' oyuyla meclisten geçti.
AK Partililerden CHP'ye 'Dikkat Köpek Giremez' AfişiTBMM'de AK Parti Milletvekili Muhammet Balta'nın ayağının CHP'li bir milletvekili tarafından ısırılmasının ardından AK Partili milletvekilleri CHP'lilere 'Dikkat köpek giremez' yazısını gösterdi.
ABD'den FBI'a 'Başkanlık Seçimleri' SoruşturmasıABD Adalet Bakanlığı Başmüfettişinin, 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden önce hem FBI'ın hem de Adalet Bakanlığının attığı adımlarla ilgili soruşturma başlattığı açıklandı.
Anayasa Değişikliği Teklifinin 8. Maddesi Kabul EdildiTBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 8. maddesi 340 oyla kabul edildi.
RÖPORTAJ
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
- ABD ile Rusya Arasındaki Siber SavaşABD ve Rusya arasındaki yeni krizin alanı siber dünya. Soğuk Savaşın bu yeni yansıma alanında hangi ülkenin ne yaptığını, krizin boyutlarını, uluslararası sisteme yansımaları…
- 'Suriyeli Kadınlarla İkinci Evlilik Sosyal Sorun'Al-Jazeera’den İrfan Bozan, Sosyolog Tuba Duman ile Türkiye’de yer yer görülen evli erkeklerin Suriyeli kadınlarla ikinci evlilik vakıası üzerine bir röportaj yapmış.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- “Savaş Ölünce Değil, Düşmana Benzeyince Kaybedilir”Başkasına benzemeye çalışmak varoluşsal bir meseledir ve sonuçta kimliğin yok olmasına müncer olur.
- Cihada Herkesin Katılması Zorunlu mudur?Abdülhakim Beyazyüz, Cihad ve kıtal/savaş ile bağlantısı üzerine kaleme aldığı yazı dizisinin bu bölümünde "Cihad herkese zorunlu mudur?" sorusuna cevap arıyor.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?
- Akşam Gazetesinden Davutoğlu İçin Tuhaf Bir Haber!
- AK Parti’nin Kemalizmle İmtihanı
- Suriye’de Direnişçiler Esed Güçlerini Füze ile Vurdu! (Video)
- “Atatürk’ümüze Dünya İmrenirdi” Seremonileri Daha Ne Kadar Sürecek?
- AK Partililerden CHP'ye 'Dikkat Köpek Giremez' Afişi
- Amerikasız Ortadoğu
- YÖK'ten Bütünleme Sınavının İptaline Dair Açıklama
- Atlasların Kanadığı Yüzyılda Ortadoğu’ya Bakmak (Kitap Değerlendirmesi)
- Çin’den Trump’a Savaş Tehdidi
- İstanbul’da 73 Kadın FETÖ’ye Üyelik İddiasıyla Gözaltına Alındı
- “Esed Rejimi Kendi Heyetini Vurdu”
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?
- Akşam Gazetesinden Davutoğlu İçin Tuhaf Bir Haber!
- ETKİNLİK TAKVİMİ
- CHP’li, AK Parti’li Vekilin Ayağını Isırırsa Haber Olur mu?
- Tente; Reklamda CHP’nin, Yıkıldığında Caminin!
- Mehmet Ali Tekin’e Tahliye Yolu
- İstanbul'un Yeni Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz
- Kamışlı’da PYD/YPG’li Doktor Öldürüldü
- ABD'de “İhvan Terör Listesine Alınsın” Tasarısı
- “PYD/YPG ile İşbirliği Yapmak Yılanla Çuvala Girmektir”
- Bahçeli: HDP’li Ahmet Türk Tutuksuz Yargılanmalı
- “Ulustan Ümmete”de Rafsancani’nin Ölümü Işığında İran Konuşuldu
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim