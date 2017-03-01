DBP’li Belediye Başkanı Nurettin Ataman Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Hukuk
01.03.2017 11:54
DBP’li Belediye Başkanı Nurettin Ataman Gözaltına Alındı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin DB’'li Belediye Başkanı Ataman ile 2 yakını, “terör soruşturması” kapsamında gözaltına alındı.

Şırnak’ta, Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen “terör soruşturması” kapsamında “terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan DBP’li İlçe Belediye Başkanı Nurettin Ataman ile yakınları Davut ve Cindi Ataman, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 82 Yaşındaki Kadına 'Cami Nöbeti' Cezası!23 Şubat 2017 Perşembe 11:53
  • Mersin’deki PKK/KCK Operasyonu: 7 Tutuklama22 Şubat 2017 Çarşamba 16:41
  • HDP İzmir İl Başkanı Mahfuz Güleryüz Gözaltına Alındı22 Şubat 2017 Çarşamba 10:10
  • Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü!21 Şubat 2017 Salı 18:48
  • HDP’li İdris Baluken Gözaltına Alındı21 Şubat 2017 Salı 16:29
  • 28 Şubat Davasında 87. Duruşma Yarın21 Şubat 2017 Salı 12:21
  • HDP'li Yıldırım Serbest Bırakıldı20 Şubat 2017 Pazartesi 18:52
  • Şikede Kumpas Davası Olaylı Başladı20 Şubat 2017 Pazartesi 13:22
  • Selam-Tevhid Davasında Eski Hakim ve Savcılar Adliyede20 Şubat 2017 Pazartesi 11:08
  • HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım Gözaltına Alındı20 Şubat 2017 Pazartesi 11:05
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Havvanur ve Mustafa Pektaş Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim