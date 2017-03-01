DBP’li Belediye Başkanı Nurettin Ataman Gözaltına Alındı
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinin DB’'li Belediye Başkanı Ataman ile 2 yakını, “terör soruşturması” kapsamında gözaltına alındı.
Şırnak’ta, Beytüşşebap Cumhuriyet Savcılığı’nca yürütülen “terör soruşturması” kapsamında “terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan DBP’li İlçe Belediye Başkanı Nurettin Ataman ile yakınları Davut ve Cindi Ataman, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: şırnak, beytüşşebap, nurettin ataman, dbp, gözaltı
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