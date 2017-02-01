DBP’li Belediye Başkanı Ferhat Çiçek Gözaltına Alındı
Siirt’te, Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Gökçebağ Belediye Belediye Başkanı Ferhat Çiçek gözaltına alındı.
AA’da yer alan habere göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “terör soruşturması” kapsamında “terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla hakkında gözaltı kararı çıkarılan Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) Gökçebağ Belediye Başkanı Ferhat Çiçek, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince belediye binasında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Çiçek’in emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: siirt, gökçebağ, dbp, demokratik bölgeler partisi, gözaltı, ferhat çiçek
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