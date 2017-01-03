DBP’li Belediye Başkanı Celalettin Bartu Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Hukuk
03.01.2017 12:52
DBP’li Belediye Başkanı Celalettin Bartu Gözaltına Alındı
Van’da düzenlenen operasyonda aralarında DBP’li Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu’nun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Van İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında Van’ın Çatak ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

AA’da yer alan habere göre, operasyonda aralarında DBP’li Çatak Belediye Başkanı Celalettin Bartu’nun da bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, güvenlik güçleri belediye binası ile şüphelilerin evlerinde arama yapıyor.

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