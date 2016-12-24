DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy Tutuklandı

Kars’ta, PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile aynı partinin yöneticilerinden Ramiz Atmaca tutuklandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, haklarında gözaltı kararı çıkarılan ve aralarında HDP ile DBP il başkanları ve yöneticilerinin de bulunduğu kişilere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan DBP Kars İl Başkanı Önder Fidanboy ile aynı partinin yöneticilerinden Ramiz Atmaca’nın da aralarında yer aldığı 4 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

AA’da yer alan habere göre, sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan 4 zanlıdan Fidanboy ile Atmaca, savcılıktaki ifadelerinden sonra sevk edildikleri sulh ceza hâkimliğine “terör örgütü üyesi olmak”, “terör örgütüne maddî yardım sağlamak” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlarından tutuklandı, diğer 2 zanlı ise adlî kontrol şartıyla salıverildi.

Operasyonda gözaltına alınan HDP İl Başkanı Sevda Subaşı ve DBP’li Yeliz Çopur’un da aralarında bulunduğu 6 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Aynı operasyon çerçevesinde adliyeye çıkartılan 9 kişiden 8’i tutuklanmıştı.