DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’e 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek hakkında, Diyarbakır’da tutuksuz yargılandığı davada “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası ve tutuklanmasına yönelik yakalama kararı verildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek katılmadı, avukatları hazır bulundu.

AA’da yer alan habere göre, cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında Yüksek’in cezalandırılması yönünde görüşünü bildirdi. Sanık avukatları ise kovuşturmanın genişletilmesi ve esas hakkındaki savunmalarını yapmak için süre talebinde bulundu.

Avukatlara esas hakkında savunmalarını yapmaları için daha önce verilen süreyi hatırlatan mahkeme, bu konudaki taleplerinin reddini kararlaştırdı.

Mahkeme, Yüksek’in, üzerine atılı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçunun sabit olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.