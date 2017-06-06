Davutoğlu: Vicdanlı Dava İnsanları İtibarsızlaştırılıyor

HAKSÖZ-HABER

Ahmet Davutoğlu, katıldığı Ramazan programında gündemdeki konuları ve Ramazan ayına dair değerlendirmelerde bulunurken gelen sorular üzerine "Pelikan" adıyla anılan tetikçi güruha ilişkin açıklamalar getirdi.

Gündemdeki konulardan Katar'a uygulanan ambargoyu değerlendiren Ahmet Davutoğlu, Körfez'in ikiye bölünmesinin sağlıklı olmadığını vurguladı. Öte yandan Katar-Türkiye ilişkilerinin Osmanlı'ya uzanan köklerinin bulunduğunu hatırlatan Davutoğlu, "Katar'ın izole edilmesi bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil" dedi.

2010 aralığında ve Tunus'ta başlayan halkların/gençlerin özgürlük talepleriyle meydana geldiğini ve Mısır'a, Suriye'ye, bölgeye uzandığını söylediği Arap Baharı için Davutoğlu Katar'ın en başından beri bu özgürlük taleplerini dile getirip desteklediğini kaydetti.

Müslümanlara Terör Örgütü Yaftası

Filistin davasının Halid Meşal gibi önemli liderlerini Katar'a yöneldiğini söyleyen Davutoğlu Müslümanların terör örgütü yaftasıyla kıskaca alındığını vurguladı. Davutoğlu yaşananların Katar'ın halk ayaklanmalarına verdiği haklı desteğe karşı alınan bir rövanş olduğunu ifade etti.

Halid Meşal Türkiye'ye gelirse kabul edilir mi sorusuna Davutoğlu: "Bizim geleneğimiz bize sığınanı korumak üzeredir" diye cevap verdi.

14 Yıllık Politikanın Başında Erdoğan, Gül, Davutoğlu Gibi İsimler Var

14 yıllık dış politikanın, hepsinin başında Başbakanlık döneminde ve Cumhurbaşkanlığı döneminde olmak üzere Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yanında dönem Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve dönem Başbakanı Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin olduğunu ifade eden Davutoğlu, bu konuda üretilen spekülasyonları tebessüm ile izlediğini kaydetti.

Suriye politikasına dair de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu sürecin başından itibaren yapılagelenleri hatırlatarak çıkarımlarda bulundu.

Vicdanlı Dava İnsanları İtibarsızlaştırılıyor

Davutoğlu sorular üzerine "Pelikan" adıyla anılan tetikçi çeteye dair açıklamalarda da bulunurken meselenin belli şahsiyetlerin yıpratılarak bu davaya hayatları boyu emek vermiş vicdanlı insanların itibarsızlaştırılarak devre dışına çıkarılması çabasıdır yorumunu yaptı. Davaya zerre miktar katkısı olmayan halkın içine girmeyen ve tek bir insan yetiştirmemiş insanların 15 Temmuz'un getirdiği şartlarla birlikte olabilecek en alçak iftiraları kullanarak bu davaya emek vermiş isimlere saldırdığını ifade eden Davutoğlu eleştirmek ile itibarsızlaştırmak arasında fark olduğunu hatırlattı.

"Mehmet Görmez Dönemin Yüz Akı"

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Mehmet Görmez üzerinde toplanan iddialara da değinen Davutoğlu, Mehmet Görmez'in dönemin yüz akı niteliğinde olduğunu belirtti. İtibarsızlaştırmanın tutulan bir takım tetikçi çeteler eliyle yapıldığını söyleyen Davutoğlu, bunun arkasında 14 yıllık birikimi berhava etmek isteyenler olduğunu vurguladı.

"Mesele ben değilim, benim temsil ettiğim zihniyet"

Eleştirilerin mertçe yapılması gerektiğini ifade eden Dauvtoğlu "Mesele ben değilim, benim temsil ettiğim zihniyet, kusura bakmasınlar rahatsız olacaklar, çünkü bu zihniyet bu toprakların tohumudur, ben bu zihniyeti savunmaya devam edeceğim" dedi.

"Şeytanın defterinde adı olmayanın Rahman'ın defterinde adı olmaz"

İnsanların düşmanlarıyla bilindiğini kaydeden Davutoğlu düne kadar Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan ve kendisinin peşinde FETÖ ve Yahudi lobilerinin olduğunu ve bu takibin başkaları eliyle devam ettiğini ifade ederken kendisinin Filistin, Suriye, Arakan gibi ülkelerle birlikte olduğunu ve bu sebeple rahatsızlık uyandırdığını söyledi. Davutoğlu bu tip hareketlerden çekinmediğini kaydetti ve "Hedef alınmamak için korkarak yaşayacaksak bu hayat bize haram olsun. Şeytanın defterinde adı olmayanın Rahman'ın defterinde adı olmaz" dedi.

Trollere Cevap Vermeye Tenezzül Yok!

Trol olarak bilinen insanlara karşı cevap vermeye tenezzül etmediğini belirten Davutoğlu ortada bulunan türlü iddiaların ve iftiraların kendilerini üzmediklerini, Mehmet Görmez, Hakan Fidan, Abdullah Gül ve kendisi gibi isimleri esas üzenin kendilerine en yakın olduğunu düşündükleri insanların suskunluğu olarak tanımladı.

Davutoğlu programın kalan kısmında 15 Temmuz darbe direnişine ve FETÖ yapılanmasına dair görüşlerini bildirdi.

Programın videosu: