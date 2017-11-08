Davutoğlu: Dünya Rasyonelliğini Yitiriyor, Yeni Güç Dengeleri Kurulmalı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Fas’ın Marakeş kentinde IFRI (Fransız Uluslararası Düşünce Örgütü) tarafından düzenlenen World Policy Forum’da "Ulusal ve Küresel Düzen ve Düzensizliğin Geleceği: Dışlayıcı Popülizme Karşı Kapsayıcı Küresel Yönetişim" başlıklı bir konuşma gerçekleştirdi.

Davutoğlu, konuşmasına bir önceki yıl Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirilen forumla kıyaslama yaparak başladı. Geçen yılki konferansın, ABD’deki başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazandığı döneme denk geldiğini hatırlatan Davutoğlu, “Herkes ABD’de olanlardan endişeliydi. Eminim ki bu endişeler devam ediyor, hatta büyüyor” diye konuştu.

Günümüzde siyasete liderler ve kurulu düzenler arasındaki çekişmenin damga vurduğunu dile getiren Davutoğlu, Avrupa ülkelerinde geçen yıl ve bu yıl düzenlenen seçimlerde dışlayıcı popülist hareketlerin yükselişe geçtiğine işaret ederek “Bu Avrupa’nın değerleri için tehdit oluşturuyor” yorumunu yaptı.

RASYONEL ANALİZ YAPILAMIYOR

Dünya siyasetindeki öngörülemezliğe de dikkat çeken Davutoğlu, “Devlet adamları, entelektüeller bir sene sonra ne olacağına dair rasyonel bir analiz yapamıyor. Çünkü ‘Ne yanlış gitti’ sorusunun rasyonel bir analizi yapılmıyor” değerlendirmesini yaptı. Davutoğlu, Katalonya krizi, Katar’a uygulanan abluka, Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri ve IŞİD’in saldırılarını hatırlatarak, küresel çapta sorunlara sürekli yenilerinin eklendiğini belirtti. Suriye, Irak, Lübnan, Gürcistan ve Ukrayna gibi ülkelerin, egemen toprakları üzerinde kontrol sahibi olmadığını dile getirdi.

Eski Başbakan, çözüm önerisini ise 'yeni güç dengeleri' olarak sundu. Ulusal, bölgesel ve küresel olmak üzere üç düzeyde önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Davutoğlu, Soğuk Saval döneminden farklı olarak bölgesel temelli güç dengelerinin kurulması gerektiğini söyledi.