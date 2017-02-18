Davet ve Kardeşlik Vakfı’nda Yönetim Değişikliği Yapıldı
4 yıldır Davet ve Kardeşlik Vakfı başkanlığı yapan Recep Songül Vakfın Olağan Genel Kurulu seçimleri sonucu yeni dönemde başkanlığa seçilen Dr. Maruf Çelik’e görevini devretti.
Devir teslim töreninde konuşmasına yeni yönetime başarılar dileyerek başlayan Recep Songül, yapılacak tüm hizmetlerde üzerine düşen görev olduğu takdirde Vakfın hizmetinde olacaklarını, amaçları ve davalarının bir olduğunu ve aynı davanın hizmet erleri olduğunu belirtti.
Daha sonra söz alan yeni vakıf başkanı Dr. Maruf Çelik, “Bu bir nöbet değişimi. Hizmet bayrağını ekibimizle birlikte en iyi noktalara taşımak ve daha iyi hizmet etmek için yola çıktık. Vakfımızın kuruluşundan bu yana emeği olanlara bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Yaklaşık 4 yıl bu görevi özveriyle yapan değerli başkanımız Recep Songül’e ve yönetimine teşekkür ediyoruz” dedi.
Dr. Maruf Çelik, Vakfımızın yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptığı 2013-2017 dönemlerinde gerçekleştirdiği gayret ve özverili hizmetlerinden dolayı Recep Songül’e bir şükran plaketi takdim etti.
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