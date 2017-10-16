Davet ve Kardeşlik Vakfı 2. Kardeşlik Buluşmasını Gerçekleştirdi

Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen katılımcılar aileleriyle programa iştirak ettiler. Birincisini yine Kozaklı’da gerçekleştiren vakfın, bu tür etkinliklerle kendi üyelerinde İslami çalışma bilincini daha üst seviyeye çıkarmayı hedeflediği bildirildi. Vakıf genel başkanı Dr. Maruf Çelik bu tür buluşmaların hem üyeler arasında kardeşliği pekiştirici rol oynayacağını hem de İslami çalışmalarda takip edilecek ilke ve esaslara dair seminerlerle üyelere yönelik eğitim faaliyetinde bulunduklarını açıkladı.

Programa misafir konuşmacı olarak katılan Prof.Dr. Mehmet Halil Çiçek yaptığı konuşmasında gençlere nasihatte bulundu. Çiçek, İslam ümmetinin içinde bulunduğu bu durumdan kurtulmasının tek yolunun ümmetin bilinçli fertlerinin vasıtasıyla olacağını açıkladı. Gençlere nasihatlerde bulunan Çiçek, onların zamanlarını çok iyi değerlendirmelerini,gelecek günlere en iyi şekilde hazırlanmalarını ve tanınacakları sıfatın adalet, hikmet ve güven olması gerektiğini vurguladı.

İki gün süren programda vakıf bünyesinde faaliyet gösteren Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Nida Yayıncılık ve Davet Mektebi Dergisi adına sunumlar yapıldı. “Gücümüz Kardeşliğimizdedir” şiarıyla gerçekleştirilen programda İslam aleminin bütün fertlerini kucaklayıncaya dek çalışılacağı ve bu uğurda plan, proje ve çalışma esaslarının ortaya konması gerektiği vurgulandı.