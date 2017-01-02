Darülaceze’den Halep’e Yardım Eli

Darülaceze muhtelif insani yardım malzemelerinden oluşan bir yardım tırını Suriye’ye gönderdi.

Savaş ve ağır kış şartları nedeniyle yardıma muhtaç Suriyelilere ve yerlerinden ayrılmak zorunda kalan Haleplilere destek için Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin talimatı ile Kızılay ortaklığında, muhtelif insani yardım malzemeleri, barınma malzemeleri, kışlık malzemeler ve bakım malzemelerini içeren araç Halep'e gönderilmek üzere yola çıktı.