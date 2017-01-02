Darülaceze’den Halep’e Yardım Eli

»Ana Sayfa»Gündem
02.01.2017 15:53
Darülaceze’den Halep’e Yardım Eli
Darülaceze muhtelif insani yardım malzemelerinden oluşan bir yardım tırını Suriye’ye gönderdi.

Savaş ve ağır kış şartları nedeniyle yardıma muhtaç Suriyelilere ve yerlerinden ayrılmak zorunda kalan Haleplilere destek için Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci'nin talimatı ile Kızılay ortaklığında, muhtelif insani yardım malzemeleri, barınma malzemeleri, kışlık malzemeler ve bakım malzemelerini içeren araç Halep'e gönderilmek üzere yola çıktı.

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hayatını Kaybeden 39 Kişiden 38'inin Kimlikleri Belirlendi01 Ocak 2017 Pazar 23:09
  • Yüzbinleri Katledenler Reina Saldırısı İçin Taziye Sırasına Girdiler01 Ocak 2017 Pazar 22:10
  • ABD Büyükelçiliği'nden Reina’nın Sahibine Yalanlama01 Ocak 2017 Pazar 21:30
  • Kimlik Bulanıklığı Neler Yaptırıyor?01 Ocak 2017 Pazar 18:19
  • “Kınama ve Lanetlemeden Daha Fazlası Yapılmalı”01 Ocak 2017 Pazar 17:43
  • “Tehditleri Kaynağında Yok Etmekte Kararlıyız”01 Ocak 2017 Pazar 17:12
  • Tarlada Mahsur Kalan Suriyeliler Kurtarıldı01 Ocak 2017 Pazar 13:52
  • Ortaköy’deki Saldırının Faturasını Diyanet’e Kestiler!01 Ocak 2017 Pazar 13:33
  • Çeçenistan Uyruklu Kujulov İade Ediliyor01 Ocak 2017 Pazar 12:08
  • İHH'dan Suriye'ye 3 Bin Yardım Tırı01 Ocak 2017 Pazar 10:20
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    Batı'nın Noel Babası Halep'te
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim